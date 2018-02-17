تعليق الدراسة غدًا في محافظة القريات والمراكز التابعة لها

علي العنزي(صدى):

أعلنت إدارة تعليم محافظة القريات، تعليق الدراسة غداً الأحد في جميع مراحل التعليم بالمحافظة بالإضافة إلى المراكز والقرى التابعة لها .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة معاوية بن سليمان الكويليت، أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وقرار لجنة الطوارئ بالإدارة بوجود نشاط في الرياح السطحية وحرص على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وجه مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ في مدراس المحافظة كافة .