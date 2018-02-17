أمطار غزيرة على محافظة حقل

عادل الحربي(صدى):

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار متفرقة على محافظة حقل شملت المحافظة ومركز علو القصير والشرف القصير وأم حطب وعلو السر .

كما هطلت أمطار على مركز علقان شملت الصدارة والظهر والدحيل والطويلات وعميق ومحطة البادية وعلى مركز الزيته شملت المركز والشريف معطيه والوادي الأبيض والقحزة والمخرج كما شهدت جبال الوز هطولات تثلجيه .

كما هطلت أمطار متفرقة على مركز الوادي الجديد وعلو الجلة وعلو العناب ووادي دبر والثميمه وأم جرفين والهواره وجبال الظريف وجبال التيه ووادي عميق ومسيهيج .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .