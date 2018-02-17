جناح شرطة الرياض يكشف سر الأرقام الموجودة حول ” جثة ” مهرجان الجنادرية

عادل الحربي(صدى):

يستعرض جناح شرطة منطقة الرياض ممثلاً بالأدلة الجنائية ، إجراءات ضبط الأدلة والقرائن ذات الصِّلة بجرائم القتل من خلال مسرح افتراضي لجريمة قتل، يوضع أسلوب تنظيم توثيق الأدلة والقرائن والمواد التي يتم رصدها في مسرح الجريمة وتشمل الترقيم الذي يبدأ من رقم 1 للرمز لـ ” الجثة ” أو ” القتيل ” ، ومن ثم الرقم 2 والذي يرمز لأداة الجريمة ، ومن ثم تبدأ تسلل الأرقام في التصاعد على حسب الأدلة التي يتم ضبطها من معاينة مسرح الحادث .

يوجد داخل المسرح الافتراضي طاولة وكرسيان، أحدهما ملقى على الأرض مما يوحي لفرضية عراك قبل حدوث الجريمة ، بالإضافة إلى أدوات تشير الى علاقتها بوقوع الجريمة مثل زجاجة الخمر، وعينة مخدر هروين وإبرة للتعاطي ، كما يضم مسرح الجريمة أثر قدم في إحدى زواياه ، وجميعها تتخذ أرقام معتمدة دولياً في ضبط مسارح الجرائم.

يتواجد رجل أمن يمثل الأدلة الجنائية بلباسهم الأمني ، ومزود بكاميرا وحقيبة لأدوات ضبط ونقل الآثار إلى مختبرات الأدلة الجنائية لإخضاعها لإجراءات الفحص العلمي بإستخدام الأجهزة والتقنيات المتطورة.

يأتي الهدف من عرض مسرح الحادث الافتراضي لتوضيح الإجراءات المهنية لضبط الجرائم والحوادث المختلفة والتعامل الامني مع الادلة والقرائن والاثار التي يتم جمعها من مسرح الجريمة أو الحادث تمهيدا للتحقيق فيها.

هذا وقد لفتت الدمية المصنوعة من السيلكون والمرسومة بإتقان لتحاكي الجثة الحقيقة بكافة تفاصيلها إنتباه وفضول وتساؤلات زوار جناح وزارة الداخلية.