طالب يتعرض للاعتداء البدني بالضرب المبرح بخرطوم المياة 

حسين العلي(صدى):

أفاد ولي أمر الطالب: مشعل الزهراني والذي يدرس بالصف الثالث متوسط التابعة لتعليم جدة بأن ابنه تعرض للأذلال والأهانه والأعتداء البدني بالضرب المبرح بخرطوم المياه في عنقه .

كما صاحب هذا الأعتداء اسلوب وعبارات همجيه وفوضويه وتهديد ووعيد لايقبل به العقل والمنطق وقد وقع الاعتداء اثناء الدوام الرسمي وداخل صرح من صروح التعليم وعلى مراء ومسمع من الطلاب والمعلمين و اكد ولي امر الطالب مطالبته بالتحيق مع المعتدي والانصاف ورد الاعتبار لابنه مع العلم ان الحالة وقعت يوم : الخميس ١٤٣٩/٥/٢٢.

وقد تواصلت (صحيفة صدى ) مع متحدث ادارة تعليم جدة الاستاذ : حمود الصقيران حيث افاد : بأنه تم توجيه المتابعة الإدارية بالإدارة ومكتب التعليم بمباشرة التحقيق في الحادثة وسيتم اتخاذ الاجراء الإداري المناسب وفقا لنتائج التحقيق .