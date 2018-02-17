2400 مشارك و24 حلقة نقاش في ” ارتقاء ” تعليم بيشة

أبها(صدى):

ينفذ تعليم بيشة ولمدة 3 أسابيع 24 حلقة نقاش لأولياء الأمور عبر ورش عمل تشرف عليها وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ارتقاء «بنين وبنات» بإشراف مديري الوحدة سعيد السلولي وابتسام الشهراني .

وتستهدف ورش العمل أكثر من 2400 مشارك ومشاركة من أولياء الأمور بمختلف مدارس المحافظة ومكاتب التعليم وأندية الحي خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإبراز دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية التي يظهر من خلالها مؤشر أداء نسبة الأسر المشاركة في الأنشطة المدرسية بنسبة 80 % من الأسر في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.