تعليق الدراسة في الجوف غدًا

علي العنزي(صدى):

أمر مدير ” تعليم الجوف ” فواز السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات غدًا الأحد بسبب موجة الغبار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط أن تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى موجة من الغبار تشهدها المنطقة غدًا الأحد.

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، توقعت لطقس غدًا الأحد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق.