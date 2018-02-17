بالصور.. هيئة الرياضة تشارك في مهرجان الجنادرية 32

سعيد العجل(صدى):

قال على الحدادي المنسق الإعلامي للهيئة العامة للرياضة، إن الهيئة العامة للرياضة تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، بجناح خاص يحوي صورًا وإنجازات تاريخية رياضية، تحكي تاريخ الرياضة السعودية في مختلف الألعاب عبر عدد من اللوحات المميزة.

وأضاف الحدادي في تصريح لـ ” صدى ” ، إن جناح الهيئة يستعرض مجموعة من الصور للاتفاقيات التي وقعها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من أجل تطوير الرياضة السعودية.

بالإضافة إلى صور للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس الإدارة أثناء تتويج الفرق واللاعبين الذين حققوا إنجازات رياضية مختلفة.

وتابع الحدادي، أن هناك ركن خاص لكرة القدم يركز على البطولات التاريخية التي حققتها المنتخبات الكروية، والتي كان آخرها تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وكذلك المنجزات السابقة للرياضة السعودية.

وحول المسابقات التي تنظم في الخارج، أوضح الحدادي، أنه تم رصد العديد من الجوائز لها من قبل الهيئة العامة للرياضة.