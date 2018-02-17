أمير عسير يوجه بالتحقيق في مقطع فيديو بين مسن وموظف في تعليم سراة عبيدة

محمد بن طحيطح - نايف العضياني(صدى):

طالب أمير منطقة عسير فيصل بن خالد اليوم السبت بالتحقيق في مقطع فيديو تدوول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر حوارا بين مسن وموظف في إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة.

وقالت الإمارة إن الأمير فيصل بن خالد وجه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والجهات المختصة بالتحقيق في مقطع تعليم سراة عبيدة وماتضمنه من تجاوزات تجاه كبير السن.

من جانبه وجه سعاده مدير أدراه تعليم سراه عبيده الدكتور ملفي عبدالرحمن العتيبي بفتح تحقيق عاجل في مقطع الفيديو المتدوال ومحاسب المتسبب في ذلك.

ويذكر المقطع المشار إليه قد انتشر على وسائل التواصل، يظهر مسنا يجلس في مكتب موظف بإدارة التعليم، ويتحدث طالبا وظيفة، ليجيبه الموظف مازحا: ” أنت عالة على المجتمع ” ، ليرد المسن برد غير لائق قابله المسؤول بالضحك.