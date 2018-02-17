بالصور.. مكافحة المخدرات بمكة تنهي مرحلتها الثانية لمبادرتها ” نجوم التواصل “

عطيه اليوسف(صدى):

انهت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة مرحلتها الثانية لمبادرتها ( نجوم التواصل ) ضمن مبادرتها ( ملتقى المشاهير ) والذي يعد ضمن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة الثقافي (كيف تكون قدوة)

بتقديمها الدورة التعريفة بعنوان (أسس المخدرات والمؤثرات العقلية) والتي قُدمت على مرحلتين لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في ارض المعرفة والترفية بجدة

و تهدف الدورات لتأهيل الكوادر الوطنية وتوسعه مداركهم حيال آفة المخدرات والتي تأهلهم لأداء دورهم في نقل التوعوية عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وقدم هذة الدورة العقيد / د.صلاح منشاوي ( استشاري سموم ) ، حيث تضمنت التعريف بـ ” ظاهرة المخدرات ” من أصنافها وتاثيرها وطرائق تأثيرها على العقل ، ودور ” الوقاية الاسرية ” في حماية ابنائها والتعامل بطريقة صحيحه معهم في مختلف سنواتهم العمرية واحترام رغباتهم وتلبية احتياجتهم ، و ” خطوات الارشاد والعلاج ” بإستخدام الأساليب المتنوعة للوصول للمرحلة الاخيرة من بر الأمن بعيداً عن المخدرات.