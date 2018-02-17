بالصور.. المذيع ياسر سقاف في مهرجان ارض المعرفة والترفية بجدة

عطيه اليوسف(صدى):

قام مذيع المكس اف ام ياسر سقاف بزيارة في ارض المعرفة والترفية بجدة حيث اطلع على الجهود المبذولة والمقدمة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكه المكرمة في المهرجان .

وجاءت زيارة نجم اذاعة مكس اف ام ياسر السقاف ضمن تفعيل اليوم العالمي للإذاعة ومالها دور في نشر التوعية في الأوساط الإعلامية المختلفة كونها المحطة الأولى لبث التوعية في أوساط الاعلام التقليدي و الحديث في مملكتنا .

حيث اعرب الاعلامي ياسر السقاف عن سعادته بما شاهد واضاف ‏اليوم زرت خيمة مكافحة المخدرات والتي تعمل على توعية الأباء والامهات وباقي افراد الأسرة الله ينفع بنا وبكم .

وشكر المديرية العامة لمكافحة المخدرات لإتاحة الفرصة له للإطلاع على ذلك وقال :

أدعو زملائي في الاعلام الجديد بالمبادرة لتغطية هذا الحدث الكبير والذي اعتبره واجب وطني.