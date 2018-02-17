مدني الجوف يحذر من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية

سهو الهشال(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ( 01:00 ) الى الساعة ( 17:00 ) من يوم الأحد الموافق 2-6-1439 هـ على القريات تشمل طبرجل وسكاكا والأجزاء المجاورة لها، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط الرياح السطحية تصل سرعتها الى أكثر من 60كم/ساعة تتسبب في شبه إنعدام في الرؤية الافقية الى أقل من (1)كم.

ويدعوا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم / معيش بن نمر الرويلي