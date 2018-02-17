رئيس هيئة النقل العام يزور جناح الهيئة في الجنادرية

عادل الحربي(صدى):

زار معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح اليوم، جناح هيئة النقل العام المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

واطلع معاليه خلال الزيارة على ما يقدمه الجناح للزوار من معلومات تهدف إلى التعريف بدور الهيئة في نشاط النقل بالمملكة، والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه، وما تقوم به الهيئة من دور في إتاحة خدمات النقل بأعلى مستويات الجودة والتكلفة الملائمة إضافة إلى تنظيم وتشريع الاستثمار في النقل بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

واستمع معاليه إلى شرح عن وسائل السلامة في النقل البحري ومهامه، وتنظيمه وإصدار التراخيص والاشراف على الرحلات، والبري وما يشمله من وسائل كالسيارات والشاحنات والحافلات وخدمات الأجرة وخدمات النقل التعليمي والخدمات المقدمة في موسمي الحج والعمرة وخدمات النقل السياحي والدولي، ثم اطلع على مشاركة ” الخطوط الحديدية وما تقدمه في جناحها من معلومات وصور تاريخية للخطوط الحديدية منذ نشأتها.

وفي ختام الزيارة أكد معاليه أن الجنادرية تظاهرة سنوية اجتماعية وثقافية ينتظرها الكثير من الزوار، للإطلاع على ما تحتويه مدن ومناطق ومحافظات المملكة من ثقافات وفلكلورات شعبية متعددة، لافتاً النظر إلى أن هيئة النقل العام سعت مع مجموعة من الشركاء لتوفير النقل العام للزوار، والتركيز على السلامة أولاً والجودة والتكلفة وتوفير الخدمة، مضيفاُ أن الهيئة بذلت جهوداً في تنظيم قطاعات النقل مثل الأجرة والتطبيقات ونقل الشاحنات.