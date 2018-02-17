بالصور.. نادي الشعلة يعلن تعاقده مع مؤمن سليمان

ماجد محمد(صدى):

انهت إدارة نادي الشعلة، إجراءات التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان حتي نهاية الموسوم وذلك بحضور رئيس النادي فهد بن عبد الله الطفيل وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة كبار الشرف محمد بن سليمان الخزيم.

مؤمن سليمان في سطور: لعب في نادي الزمالك ودرب كلا من الإنتاج الحربي، الأسيوطي أسبورت، مصر المقاصة، سموحة، الزمالك.

وصعد بالإنتاج الحربي للدوري الممتاز عام 2018، قاد الزمالك لنهائي ابطال أفريقيا عام 2016، حقق كأس مصر مع الزمالك 2016، حصل علي أفضل مدرب عربي لعام 2016، حسب صحيفة جزائرية.