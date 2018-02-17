بالصور.. جموع غفيرة يتقدَّمهم محافظ أضم يشيعون شهيد الوطن ” المالكي “

حامد العمري(صدى):

شيَّعت جموعٌ غفيرة جنازة شهيد الوطن الجندي أول سعد بن ردود بن ردة النعثلي المالكي، تقدمهم محافظ أضم ناصر بن محمد القحطاني والعميد الركن عبدالله احمد الزهراني نيابةً عن قائد المنطقة الغربية، ورئيس لجنة شهداء الواجب العقيد خلف المطرفي بعد أن أُديت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، ثم توارى جثمانه إلى مقبرة الشهداء بالشرائع .

وقدم عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية التعازي لذوي الشهيد، داعين الله أن يتغمد الشهيد “المالكي”، بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

وكان الشهيد من منسوب اللواء الثامن بالقوات البرية “المالكي” (28 عاماً) قد استُشهد الخميس الماضي، أثناء أداء واجبه في الذود عن أرض الوطن في مواجهات مع ميليشيا الحوثي في منطقة جازان.