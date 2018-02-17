مرسيدس AMG تكشف عن قارب مستوحى من بروجيكت ون

متابعات(صدى):

تعاونت مرسيدس AMG مع شركة Cigarette Racing لسباقات القوارب لصنع قارب جديد فاخر مستوحى من بروجيكت ون الخارقة، ليمثل الإصدار الخاص التاسع من نوعه كثمرة تعاون الشركتين.

ويصل طول قارب 515 بروجيكت ون عالي الأداء إلى 15.6 متر بمقصورة تسع ستة ركاب بشكل مريح، بينما صُنع سطح القارب من ألياف الكربون، حيث تزن فتحات الهواء 2 كيلوجرام فحسب رغم طولها الممتد لـ 2.1 متر وعرضها الممتد لـ 35 سنتيمتر.

ويستمد القارب الجديد قوته من أربع محركات Mercury Raching عالية الأداء بقوة 3100 حصان، ويمكن التحكم في أداء وقوة القارب عبر ضغطة زر مثلما هو الحال مع دودج هيلكات.

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بالنسبة للشكل الخارجي للقارب فقد حظى بنفس الطلاء الأسود الداكن والفضي المتوفر في سيارة بروجيكت ون الخارقة، باستثناء الشرائط الموجية الملونة.