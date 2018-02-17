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بالصور.. وكيل إمارة جازان المساعد يتقدم المصلين على الشهيد الجندي طوهري

بالصور.. وكيل إمارة جازان المساعد يتقدم المصلين على الشهيد الجندي طوهري
تركي السالم(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقيل ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية المخشلية بمحافظة أحد المسارحة ، صلاة الميت على الشهيد الجندي خالد بن محسن هادي طوهري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أدائه عمله بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم ، عبر والد وذوو الشهيد طوهري ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.


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