حقوق الانسان اليمنية تستنكر حكم الإعدام بحق البهائي حامد بن حيدرة

فهمي محمد(صدى):

استنكرت وزارة حقوق الانسان اليمنية، حكم الإعدام الذي أصدرته مليشيا الحوثي الإيرانية، بحق البهائ حامد كمان بن حيدرة البالغ من العمر 52 عاما بعد احتجازه واخفائه قسريًا منذ شهور طويلة.

ويذكر أن بن حيدرة تعرض للتعذيب البدني والنفسي والحجز الانفرادي لفترات طويلة مما سبب له اعاقة في الحركة وفقدا لسمع وتدهورا خطير في حالته الصحية كما افادت اسرته التي تعاني وضع صعب وتمنع من زيارته او الاطمئنان علية.

وتضمن الحكم الصوري مصادرة كافة امواله وممتلكاته وحل وإغلاق المؤسسات البهائية في اليمن و جاء هذا الحكم الغير شرعي بعد عدة مماطلات وتأجيلات لأكثر من ثلاث سنوات بهدف التلاعب في القضية.

وحملت وزارة حقوق الانسان ميليشيا الحوثي الإيرانية مسئولية حياة وسلامة البهائي حامد كمال بن حيدرة، داعية للافراج الفوري عنه وعن كافه المختطفين والمخفيين قسرًا.