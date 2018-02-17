تكليف قيادات جديدة بفرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

بموافقة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم اصدر سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي قرارات بتكليف عدد من القيادات بالفرع عبدالله بن شرف الزهراني مساعداً لمدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة للشئون الإسعافية و عبدالله بن غرامه الغامدي مديراً للقيادة الميدانية و عبدالمحسن بن منسي الزهراني مديراً للعمليات .

وفي المقابل شكر المدير العام المساعد السابق فريد الغامدي ومدير القيادة السابق عبدالله عيد ومدير العمليات السابق علي الغامدي على جهدهم السابقة في العمل وتمنى لهم التوفيق في مواقعهم الجديدة.

صرح بهذا المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني .

وأعرب المكلفين عن شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الهيئة ولمدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي على الثقه الممنوحة لهم ، آملين أن يرتقونً بالعمل الإسعافي في المنطقة ، و أن يؤدون الرسالة الإنسانية النبيلة على أكمل وجه .