الحكومة اليمنية: الانقلابيين الحوثيين نهبوا الموارد المالية للدولة

فهمي محمد(صدى):

اتهمت الحكومة اليمنية اليوم السبت، الانقلابيين الحوثيين المدعومين من ايران بنهب مقدرات الدولة ومواردها المالية .

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني، إن “ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تتوقف عن ممارساتها من نهب وتجريف مقدرات الدولة ونهب مواردها المالية التي وصلت وفق تقديرات المحققين من فريق الخبراء الى قرابة 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية” .

واستعرض خلال لقاء نظمته بعثة اليمن الدائمة في نيويورك للخبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبمشاركة ممثلين من بعثتي المملكة ودولة الإمارات ، رؤية حكومة بلاده للسلام القائم على المرجعيات الأساسية الثلاث ، لافتًا الانتباه إلى أن “المليشيات التابعة لإيران رفضت كل تلك المقترحات” .

وأكد وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن التركيز يجب أن ينصب بشكل أكبر على الحل السياسي الذي سيكفل الحل المستدام للوضع الإنساني ، مثمنًا الدعم السخي الذي تقدمه دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لدعم الجهود الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني .