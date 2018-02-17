بالفيديو.. ساحر يقسم طفلته إلى نصفين

واشنطن(صدى):

نشر ساحر أمريكي يٌدعى جوستين فلوم ، مقطع فيديو يظهر فيه ابنته الرضيعة وقد انقسمت إلى شطرين .

ويظهر الفيديو الساحر وهو يقترب من ابنته التي كانت نائمة وفق طاولة في المنزل، قبل أن يستعين بكتابين ملونين من أجل تنفيذ الحيلة التي أظهرت وكأن الرضيعة قد شطرت إلى قسمين.

واستيقظت الطفلة أثناء عملية ” الانشطار ” المزيفة، ونظرت باستغراب إلى أبيها الذي حملها بيديه، وقبّلها.

ودار جدل بين المشاهدين حول الكيفية التي نفذ بها الساحر خدعته وطرحوا فرضيات عدة، تقول إحداها إن الساحر استخدم مرآة لإخفاء جسد الطفلة، بينما قالت أخرى إن الساحر لجأ إلى خدعة مونتاج محترفة تخفي جزءاً دون آخر.