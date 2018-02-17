انطلاق مؤتمر الاعتماد الأكاديمي الدولي بمدارس الرياض

حمود العنزي(صدى):

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الاعتماد الأكاديمي الدولي ” أدفانسيد ” في مدارس الرياض؛ بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومدير عام مدارس الرياض عبد الرحمن الغفيلي.

وأشاد معالي وزير التعليم في كلمة له بالجهود التي تبذلها مدارس الرياض في دعم الأسرة التعليمية بالمملكة .

وأكّد معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على عقد مثل هذه المؤتمرات ودعمها حيث تسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

يذكر أن مؤتمر ” أدفانسيد ” العالمي يقام للسنة الثانية على التوالي في مدارس الرياض، ويهدف الى تطوير البيئة التعليمية في المملكة ورفع مستوى الأداء المدرسي عن طريق 127 ورشة تدريبية، يقدمها عدد من المدربين المعتمدين .