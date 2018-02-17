الإطاحة بأكبر مروج خمور في تبالة بيشة

سياف المنبهي (صدى):

قاد كمين مُحكم نفذه أفراد شرطة مركز تبالة التابعة لمحافظه بيشة بعسير بعد مراقبة إحدى الجبال الشاهقة والتي تقع بأحد المواقع التابعة للمركز بالمسمى (سرقه) ، من قِبل أفراد المركز، وتم تشكيل فريق من رجال الشرطة؛ لمداهمة المكان بعد صعود الجبل على الأقدام؛ نظراً لصعوبة التضاريس في هذه المنطقة “.

حيث تمت المداهمه وتمكنت ولله الحمد بالإطاحة بأكبر مروج للخمور والحبوب المخدره وقطع الحشيش من الجالية الأفرقيه بعد مقاومة مع رجال الأمن ليلوذ بالفرار .

الجدير بالذكر كانت العملية الأمنية بقيادة مدير مركز شرطة تباله رئيس رقباء سعد سعود السعدي وبمتابعة من مدير شرطة محافظة بيشة العقيد علي بن عبدالرحمن ال عروان.