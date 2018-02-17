بالصور.. إجراء 800 عملية لمرضى الصرع بمستشفى الملك فيصل التخصصي
قال معالي المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد الفياض إن هناك أكثر من 70 مليون نسمة حول العالم يعانون من مرض الصرع، منهم 180 ألف شخص مريض في المملكة .
وأضاف الدكتور الفياض: ” أن مستشفى الملك فيصل التخصصي أجرى 800 عملية دقيقة لمرضى الصرع بقسم الأعصاب من خلال فريق طبي وجراحي متكامل تنتهي باستئصال البؤرة المسببة لنوبات الصرع، وكانت النتائج ولله الحمد مطمئنة وما زال المستشفى يبحث عن الجديد والمفيد في هذا المجال ” .
وحول نجاح عمليات زراعة الخلايا الجذعية أكد الدكتور ” الفياض ” أن المستشفى نجح في إجراء عدد من العمليات، مثل أمراض السرطان وغيرها وحقق نجاحات -ولله الحمد.
جاء ذلك خلال الاحتفال بالمؤتمر السابع لأمراض الصرع الذي تنظمه الجمعية السعودية لأمراض الصرع ويستمر يومين، تحت رعاية جامعة الفيصل بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع وعدد من المهتمين بأمراض الصرع .
الصريح[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
راجعت بنتى لمدة سنه عندها شحنات في الراس قال لي الدكتور رجعها على مدينة الملك فهد افضل منا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24997 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفي بنتك اخي صريح ويفرحك بسلامتها. ويشفي كل مريض
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 1 ساعة
ياروووحي عليها .. الله يشفيها ويعافيها ويفرح قلبك بسلامتها ….. داااايم خليها تمشي على رمل مررره كويس للشحنات خليها تلعب فيه وتحطو على جسمها عااادي جيب لها رمل نظيف … وخذ ريحان اغسلو كويس وخليه دايم تحت مخدتها وفي الغرفه اللي تجلس فيها وخليها دايم تستنشقو ولو تاكلو مافي اي مشكله تاكل الورق مو الزهور الريحان يمتص الشحنات الكهربائية جربو ويارب تستفيد.. 💖
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله أن يشافيها ،ومن كل داء يعافيها وكل مريض .
متقاعد على قيد الحياة[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
دخلت ابني سليم وخرج مشلول وبعدها توفى الله يرحمه