بالصور.. إجراء 800 عملية لمرضى الصرع بمستشفى الملك فيصل التخصصي

سعيد العجل(صدى):

قال معالي المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد الفياض إن هناك أكثر من 70 مليون نسمة حول العالم يعانون من مرض الصرع، منهم 180 ألف شخص مريض في المملكة .

وأضاف الدكتور الفياض: ” أن مستشفى الملك فيصل التخصصي أجرى 800 عملية دقيقة لمرضى الصرع بقسم الأعصاب من خلال فريق طبي وجراحي متكامل تنتهي باستئصال البؤرة المسببة لنوبات الصرع، وكانت النتائج ولله الحمد مطمئنة وما زال المستشفى يبحث عن الجديد والمفيد في هذا المجال ” .

وحول نجاح عمليات زراعة الخلايا الجذعية أكد الدكتور ” الفياض ” أن المستشفى نجح في إجراء عدد من العمليات، مثل أمراض السرطان وغيرها وحقق نجاحات -ولله الحمد.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالمؤتمر السابع لأمراض الصرع الذي تنظمه الجمعية السعودية لأمراض الصرع ويستمر يومين، تحت رعاية جامعة الفيصل بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع وعدد من المهتمين بأمراض الصرع .