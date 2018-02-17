بالصور.. فولكس فاجن تستوحي تصاميم سياراتها المستقبلية من منتجات أبل

برلين(صدى):

أشار كلاوس بيشوف، رئيس قسم التصميم لفولكس فاجن، في تصريحات أخيرة إلى أن الشركة مهتمة بفحص منتجات أبل للاستفادة من تصميمها المختصر والمركز في صنع موديلاتها الكهربائية الجديدة ، مؤكدا على أن عصر السيارات الكهربائية في المستقبل سيكون مرتكزا بشكل كبير على بساطة وانسيابية التصميم.

ترى فولكس فاجن أن تصاميم أبل ميزتها عن منافسيها مثل سامسونج وسوني وساهمت في جعلها الشركة الأكثر ربحية في العالم.

كما كشف بيشوف عن نية فولكس فاجن جلب مفاجأة إلى معرض جنيف للسيارات في مارس القادم، لإعطائنا لمحة عن الموديلات القادمة بعد I.D. هاتشباك و I.D. كروس إس يو في ومايكروباص I.D باز.

ويُذكر أن مجموعة فولكس فاجن تعهدت باستثمار 42.45 مليار دولار – ما يعادل 161 مليار ريال على الأقل لتطوير الموديلات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية والتنقل الرقمي، تمهيدا لتدشين مجموعة كبيرة منهم في 2020 على مدار علاماتها التجارية المختلفة.