عارضة سابقة بمجلة ” بلاي بوي ” تكشف عن علاقتها مع ترامب

واشنطن(صدى):

تحدثت عارضة سابقة بمجلة ” بلاي بوي ” عن علاقة مزعومة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاولة شراء صمتها.

وقالت كارين مكدوجال، إنها التقت ترامب في حفل في قصر هيو هيفنر مؤسس مجلة ” بلاي بوي ” في لوس انجليس في يونيو 2006 وبدأت معه بعد ذلك بوقت قصير علاقة استمرت 9 أشهر.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من إعلان صحيفة ” وول ستريت جورنال ” أن محامي ترامب دفع 130 ألف دولار إلى نجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد مقابل صمتها على لقاء جنسي مع الرئيس في يوليو 2006.

وتزوج ترامب زوجته ميلانيا ترامب في عام 2005، وأنجبا ابنهما بارون في مارس 2006.

وأكدت ماكدوجال لصحيفة ” نيويوركر” أنها توصلت إلى اتفاق بقيمة 150 ألف دولار مع صحيفة ” ناشيونال إنكوايرر ” في أغسطس 2016 لبيعها الحقوق الحصرية لقصتها.