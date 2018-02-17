3 أسباب وراء قلق جماهير الأهلي

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن النادي الأهلي تسبب في إحداث قلق لجماهيره حول قدرته على المنافسة على لقب الدوري السعودي بعد التعادل مع نادي الفيحاء بنتيجة هدف لكل فريق.

وأضافت المصادر أن من ضمن أسباب قلق جماهير الأهلي استمراره في تحقيق نتائج مخيبة بالإضافة إلى فوز الهلال في مباراته المهمة ضد نادي الشباب بالأمس، عدم ثقة جماهير الأهلي في المدرب سيرجي رويبروف بسبب التغييرات والتي يحدثها في تشكيل الراقي في معظم المباريات.

ويذكر أن النادي الأهلي يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد 42 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

سيخوض الأهلي مباراته المقبلة في الجولة ال23 من بطولة دوري المحترفين ضد نادي التعاون، مارس المقبل.