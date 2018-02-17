بالفيديو.. ولادة نادرة لماعز بعين واحدة والأهالي يتباركونها

كوالالمبور(صدى):

توافد العشرات من المواطنين بإحدى القرى النائية بماليزيا ، على مزرعة ” أوانج روزلي ” لرؤية ومباركة ماعز صغيرة ولدت بعين واحده تشبه المسخ العملاق ” سايكلوب “.

وقال صاحب المزرعة لوسائل إعلام محلية ، أنه سمع أصواتا غريبة في الليلة السابقة عندما دخلت والدة الماعز في المخاض، واكتشف شكله الغريب في الصباح.

وأخذ اوانج الصغير إلى الأطباء البيطريين الذين أجروا فحوص طبية وأكدوا أن صحته جيدة.

وتعرف حالة الماعز باسم التصقلب أو التصاق العين، وهو نوع نادر جدا من اندماج مقدم الدماغ وعيب خلقي يمتاز بفشل الدماغ الأمامي الجنيني في تقسيم المحجرين إلى تجويفين.

يحدث التصقلب بنسبة حالة واحدة إلى 16000 ولادة في الحيوانات وحالة واحدة من كل 200 جنين مجهض.