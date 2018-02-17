” صحافيون ” يكرم آل هتيلة بعد تكليفه بالعمل مديرا اقليميا بالجنوب

الرياض(صدى):

كرم ملتقى ” صحافيون ” بمحافظة الخرج، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ عبدالله آل هتيلة بمناسبة تكليفه بالعمل مديرًا اقليميا بالجنوب، وسط حضور عدد من رجال الأعمال ورؤساء التحرير والاعلاميين وبحضور علي الحازمي ونايف المشيط ورئيس قسم الصحافة بجامعة الامام محمد بن سعود الدكتور ناصر البراق ومستشار وزير الثقافة فهيم الحامد والكاتب الصحفي حميد العنزي والصحفي سعود الشيباني ورجل الاعمال سلطان القريني .

وأثنى الزميل هاني الشحيتان في كلمة القاها في بداية الحفلة على جهود الزميل آل هتيلة وإسهاماته في سبيل تطوير الصحافة المحلية، واعتبره واحدا من أعمدة الصحافة الورقية على وجه الخصوص. وتطرق الشحيتان إلى عدد من محطات الزميل آل هتيلة وأعماله النوعية والتي كان آخرها حواره مع الرئيس اليمني السابق الراحل علي عبدالله صالح.

كما تحدث خلال الحفلة عدد من أعضاء ” صحافيون ” ، عن مسيرة الزميل آل هتيلة وتمنوا له التوفيق في محطته القادمة في المناطق الجنوبية، التي تسطر هذه الأيام أروع البطولات والانتصارات لرجال جميع القوات العسكرية، في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية.