بالصور.. ” مثاني الخيرية ” بعرعر تقيم يوم الهمة قرآني

نايف السالم(صدى):

أقامت جمعية مثاني الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعرعر، أمس، برنامجا بعنوان ” يوم الهمة القرآني ” في دورته الثانية، بحضور عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الدكتور مصعب بن مطلق العنزي ، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور ضحوي بن عشوي العنزي ،وذلك بجامع سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بالمساعدية الغربي بعرعر.

ويهدف البرنامج الذي شارك فيه 51 طالبا إلى مراجعة القرآن الكريم وضبطه في يوم واحد، حيث يسمّع فيه الطلاب ما حفظوه من القرآن الكريم في الفترة الماضية.

وفي الختام تم تكريم الداعمين والمعلمين والطلاب المشاركين.