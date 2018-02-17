بالصور.. حلقات الظهران تحتفي بـ 59 ناجحا

نايف السالم(صدى):

احتفت حلقات القرآن بجامع الظهران بجدة ب 59 طالبا نجحوا في اختبارات فروع القرآن بجمعية خيركم، وجاء ذلك بحضور الداعية منصور السالمي.

من جهته شكر إمام وخطيب جامع الظهران الشيخ علي مودان الغامدي إدارة الحلقات ومعلميها على الجهود الجبارة التي يبذلوها تجاه الابناء وأثمرت بنجاح 59 طالبا في اختبارات خيركم، فيما حث الناجحين على المداومة على الحفظ والمراجعة والانتظام حتى يتحقق الحلم ويتموا حفظ كتاب الله.

وفي ختام الحفل والذي شهد عرضا مرئيا وكلمات خطابية وفقرات طلابية متنوعة كرم الشيخين السالمي والغامدي الناجحين وداعمي حلقات جامع الظهران.