أليجري يحدد موقف ديبالا من الديربي

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليجري، اليوم السبت، موقف لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، من مباراة الديربي أمام تورينو، غدا الأحد في الدوري.

وأكد أليجري، أن ديبالا الذي غاب لستة أسابيع عن الفريق بسبب الإصابة قد تعافى، وربما يشارك في مواجهة الديربي غدا.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بمدينة النادي الرياضية: ” ديبالا في حالة جيدة.. ليس مستعدا ليشارك في مباراة منذ بدايتها، لكنه قد يلعب غدا لنصف ساعة ” .

وتعرض اللاعب (24 عاما) لإصابة في الفخذ الأيمن في السادس من يناير بمواجهة كالياري، وعاد لمران الفريق يوم الاثنين الماضي.