بالصور.. تصاميم تخيلية لـ 6 شركات سيارات فاخرة تصنع دراجات نارية

متابعات(صدى):

بجانب السيارات العادية، تقوم عديد من صانعات السيارات بصناعة الدراجات النارية أو البخارية، كفولكس فاجن التي تبيع دراجاتها تحت علامة دوكاتي التجارية.

وقد أتينا لكم اليوم بعدد من التصاميم التخيلية لما قد تبدو عليه أشهر سيارات رواد صناعة السيارات الفاخرة إذا ما تحولت إلى دراجات نارية.

1- بورش

هذا التصميم التخيلي مستوحى من بورش 356 وبورش 911، فإنحناءات تصميمه وعجلاته الكلاسيكية يذكرونا كثيرا بهاتين السيارتين الأيقونيتين.

2- لاند روفر

أما هذا التصميم التخيلي فيأتي مستوحى من لاند روفر دفيندر التي رسخت مكانها بين أقوى سيارات الـ SUV على الطرق الوعرة.

وقد أتي التصميم بمصباحين أماميين ولون أخضر داكن يناسب مغامرات الطرق الوعرة التي قد تواجهها دراجة نارية كتلك.

3- رولز رويس

نظرا لتاريخ رولز رويس في عالم الفخامة والرفاهية، فتصميم دراجتها النارية لابد أن يعبر عن الأمر ذاته، بمصابيح أمامية شبه مربعه وشبكة مبرد كرومية، في إشارة واضحة إلى أن ذلك التصميم مستوحى من جوست.

4- رينو

كان لرينو في الحقيقة تاريخا في إنتاج الدراجات البخارية، إلا أن أحدها لم يأتي كهذا التصميم التخيلي المميز، فهذا التصميم يأتي مستوحى من أخر موديلات العلامة الفرنسية مطلي بالأبيض والأحمر وجريئا بحدة تفاصيله.

5- فورد

يعبر هذا التصميم عن فورد موستنج إذا ما كانت دراجة نارية، فهو يمتلك جرأة تصميمها وواجهتها الأمامية بما فيها شبكة مبردها المميزة ومصابيحها الامامية شبه المنحرفة.

6- مكلارين

في الفترة الأخيرة، أثبتت مكلارين مكانتها بين رواد صناعة السوبركار، ولكن ماذا إن وجهت بعضا من مجهوداتها لصناعة الدراجات النارية ؟ على الأرجح ستنتج شئا يشبه هذا التصميم التخيلي المستوحى من 720S، بمصابيحه الأمامية المثلثة ومداخل التهوئة الجانبية، كما يأتي اللون البرتقالي مميزا للعلامة التجارية البريطانية.