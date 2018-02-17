نجوى كرم تثير اعجاب جمهورها بلياقتها البدنية

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، جمهورها ومتابعيها بصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من آخر حفل أحيته في كندا.

حيث ظهرت نجوى بإطلالة مميزة، مرتدية الفستان الاحمر المتألق. ونالت الصورة آلاف الاعجابات والتعليقات من الجمهور، إلا أنّ أكثر ما يلفت في الموضوع، هو نحافة خصرها. حيث نالت نجوى الغزل الكبير من الجمهور، بسبب لياقتها البدنية ونحافتها.

يُشار إلى أن الفستان التي ظهرت به نجوى هو من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران في حفل ضخم أحيته في “تورونتو” في كندا . وقد تميّز الفستان بقماشه المخمليّ وبلونه الأحمر الملكي. وبلغ ثمن الفستان 14,000 دولار أمريكي.