” زيت جوز الهند ” اساس الجمال الطبيعي بعيدا عن مستحضرات التجميل

متابعات(صدى):

يبدو أن زيت جوز الهند، لا غنى عنه لأي امرأة، حيث بات جزءاً أساسياً من هاجس الجمال الطبيعي في الآونة الأخيرة.

هذا الزيت له الكثير من المشجعين المتحمسين الذين يدافعون عنه لأنه غني بالأحماض الدهنية، كما أنه ملطف مدهش للشعر، ومبيض للأسنان، ويعمل على تنقية الجسم، ومزيل عجيب للمكياج.

ونقدم لك العديد من الاستخدامات لزيت جوز الهند كمستحضر تجميل من الرأس حتى أخمص القدمين.

مُلطف للشعر

كل الخبراء يتفقون على أن تأثير زيت جوز الهند، مذهل للشعر الجاف والتالف، حيث أن الأحماض الدهنية الموجودة فيه تعمل على تليين الشعر.

علاج الشعر المُجعد

هذه واحدة من استخدامات التجميل الأكثر شعبية لزيت جوز الهند، لأن الزيوت الطبيعية الموجودة به، تعمل على طرد الرطوبة ومنع التجعد.

معجون لتبييض الأسنان

هل تغسلين أسنانك بزيت جوز الهند؟ حسنًا، أكدت دراسة مؤخرًا أن نوعاً خاصاً من زيت جوز الهند يمكن أن يقتل البكتيريا العقدية.

مزيل للمكياج

يعمل زيت جوز الهند على إزالة المسكرة شديدة الصعوبة بمنتهى السهولة.

كريم ليلي

يمكنه ترطيب بشرتك، ويساعد على تحسين البشرة بشكل أفضل، حيث أن الأحماض الدهنية تساعد على تعزيز الحاجز الدهني الطبيعي للجلد. وهذه العملية تساعد على حجز الرطوبة في الجلد وتعزيز الترطيب.

بلسم للشفاه

إذا كان ملمس وطعم زيت جوز الهند مريحاً لشفتيك، فعليك باستخدامه، حيث أن الأحماض الدهنية نفسها في زيت جوز الهند، تساعد على ترطيب بشرتك وتوفر الملمس الناعم لشفتيك.

يجعل البشرة أكثر جمالاً

يعتقد الخبراء أن استخدام زيت جوز الهند على البشرة يجعلها أكثر جمالاً، وذلك لأن أحد خصائص زيت جوز الهند، هو أنه مضاد للفطريات، وهذا أمر جيد بالنسبة للبشرة الخشنة وللقدمين، بالإضافة إلى ذلك، يساعد زيت جوز الهند على تقوية الأظافر.