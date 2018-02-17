انطلاق المعرض السعودي الدولي للأعراس الخميس المُقبل بجدة

نايف السالم(صدى):

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 6 – 8 جمادى الآخر الجاري , انطلاق المعرض السعودي الدولي الـ19 للأعراس ، بهدف عرض آخر مبتكرات الشركات السعودية والعالمية في عالم الأعراس والأزياء ، وذلك بفندق هيلتون جدة .

ويجمع المعرض تحت سقفه أكثر من 160 شركة وطنية وعالمية في مجال الأعراس وعالم الأزياء والتجميل والمجوهرات والديكور والهدايا ، ويحتوي على جميع المستلزمات التي تحتاجها الفتيات المقبلات على الزواج ، حيث تتولى XS لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة تنظيمه بدعم من هيئة الترفية .

وأكدت مديرة المعرض دارين كبوش خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بجدة أمس جاهزية المعرض لانطلاق الحدث ، وسيتم عرض أحدث التصاميم بمشاركة أشهر المصممين والمصممات في هذا الشأن .

ويعكـس المعرض تطور حجم سوق قطاع الأعراس الذي يقدر إنفاقه في المملكة بأكثر من 2 مليار ريال ويسهم أيضاً وبشكل فعّال في تـطوير قطاعات مواد الجمال ومسـتلزماته حيث يحقق هذا السوق نمواً جيداً في ظل دخول العديد من الشركات العالمية الجديدة في السوق السعودي .