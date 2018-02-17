تايكوندو الترجي يواصل سيطرته على بطولات البومسي

محمد السعران(صدى):

اختتمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة الثانية للبومسي للناشئين والشباب والأولى وذلك على صالة نادي الاتفاق بالدمام بمشاركة (11) فريقاً وهم (الترجي ، الهدى ، حراء ، الفرع ، الفتح ، الاتفاق ، عكاظ ، مدرسة الترجي ، مدرسة الفرع ، مدرسة الاتفاق ، مدرسة حراء) .

وقد حصل على لقب البطولة نادي الترجي بـ (46) نقطة وبفارق كبير عن الوصيف نادي الهدى الذي نال (32) نقطة ونادي حراء ثالثاً بـ (14) نقطة ومدرسة الترجي رابعاً بـ (11) نقطة ، وحصل لاعب الترجي اللاعب الدولي محمد العباس على جائزة أفضل لاعب ، وحصل نادي عكاظ على جائزة الفريق المثالي .

وقد أوضح عضو اللجنة الفنية رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو الحكم الدولي فايز بن عبد الرحمن السلولي بأن بطولات البومسي أصبحت الأفضل من خلال المواسم الماضية من حيث النقلة التقنية والتنظيمية بتطبيق نظام الاحتساب الالكتروني وتوزيع الحكام وفقاً للنظام الدولي حيث حقق ذلك نظاماً عادلاً للفرق المشاركة وتقييماً مباشراً للاعب وكذلك تم عمل دورة للحكام لمراجعة أبرز تحديثات القانون في البومسي لمدة ساعة قبيل انطلاق المنافسات .