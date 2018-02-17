جوجل بلاي سيدعم المملكة لأول مرة

نورة الشهري(صدى):

أكدت شركة جوجل على إنه سيكون بإمكان المواطنين في المملكة شراء أجهزة جوجل المختلفة سواء هواتف بكسل أو المساعد الصوتي Google Home مباشرة من متجر جوجل بلاي بدلًا من المتاجر العالمية وشحنها للبلاد.

وجاء ذلك وفق خطة كشفتها شركة جوجل اليوم السبت، لمتجر الأجهزة الخاص بها عبر جوجل بلاي لهذا العام؛ حيث تعتزم التوسع إلى 52 بلدًا ودعم 25 لغة.

وقالت الشركة إنّ الدول الجديدة التي سيدعمها متجرها هي المملكة وتركيا، وهولندا، وبلجيكا، وبولندا، وماليزيا، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، والهند، وروسيا، فضلًا عن عددٍ كبيرٍ من الدول في أمريكا الجنوبية.