جامعة الملك عبدالعزيز تبدأ المرحلة الأولى من برنامج ” الحي التنموي “

عادل الحربي(صدى):

بدأت المرحلة الأولى من مشاريع الترميم والصيانة ضمن برنامج ” الحي التنموي ” أحد برامج مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز ” الحي القدوة ” المشاركة ضمن ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” وشملت أعمال الترميم مسجد أبوبكر الصديق، وحديقة وواجهة مبنى المركز الصحي.

ووقف عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني على أعمال الترميم والتأهيل الجارية حالياً في المسجد والحديقة العامة والمركز الصحي حيث تقوم الجامعة بإعادة ترميم المسجد ووضع مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وإزالة بعض العوائق في محيط المسجد، كذلك تهيئة الحديقة الواقعة بين المسجد والمركز الصحي ووضع مقاعد للجلوس والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال وتغطيتها بالعشب، بالإضافة إلى تأهيل واجهة المركز الصحي.

وأوضح عميد شؤون الطلاب أن برنامج ” الحي التنموي ” هو أحد برامج مبادرة الجامعة ” الحي القدوة ” المشاركة ضمن ملتقى مكة الثقافي يركز على إعادة تهيئة البنية التحتية لحي الجامعة، وبتوجيه من معالي مدير الجامعة وبالشراكة مع أمانة جدة تم البدء في المرحلة الأولى من البرنامج حيث شملت مسجد أبوبكر الصديق، وحديقة ومبنى المركز الصحي، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد للمبادرة في الحي وسينتهي العمل خلال الأسابيع المقبلة.