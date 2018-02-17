اتحاد الكرة: نصف مليون ريال قيمة جائزة المسؤولية الاجتماعية

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة المسؤولية الإجتماعية والمشاركة الجماهيرية في اتحاد كرة القدم ، اليوم السبت، عن تنفيذ 129 مبادرة شاركت في تنفيذها الأندية تفعيلًا للدور الاجتماعي حتى شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأثنى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، على ماتقدمه الأندية من من مبادرات اجتماعية.

وأوضح نزيه النصر أن هذه المبادرات تعد تأصيلًا لقيمة الرياضة عمومًا وكرة القدم على وجه الخصوص باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى.

وأكد نزيه النصر أنه سيتم الإعلان في ختام الموسم الرياضي عن إجمالي عدد المبادرات والتي تم تنفيذها مضيفًا أنه سيتم الإعلان كذلك عن الترتيب النهائي للأندية الثلاثة الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية والتي تصل قيمة جوائزها إلى نصف مليون ريال موزعة على أصحاب المراكز الثلاثة.