أسرار شخصية يكشف عنها طول إصبع الخنصر لديك

نورة الشهري(صدى):

كشف علماء النفس أن طول أصابع اليد، وبالتحديد إصبع الخنصر، له دلالات كثيرة عن شخصيتك خصوصاً أن الحجم يختلف من شخص إلى آخر.

وأشار العلماء إلى أنه في حال كان طول خنصرك يبلغ حدّ خط البنصر الأعلى، فهذا يعني أنّك تحبين النظام والهدوء بعيداً عن الفوضى والضجيج. من دون أن ننسى كونك شخصاً مسؤولاً للغاية ونظامياً، من الصعب بالنسبة عليك التصرف بعفوية مطلقة، خصوصاً أنك امرأة عقلانية، وغالباً ما تقومين بتحليل كل الامور بدقة وجدية.

الى ذلك، أنت امرأة حريصة جداً على الترتيب ولا تتصرفين بعشوائية، فغالباً ما تفكرين بطريقة مدروسة قبل الاقدام على أي خطوة أو تصرف، خصوصاً أنك تكرهين أخذ المخاطر.

الى ذلك، أكد علماء النفس أنه إذا كان طول الخنصر أقصر من الخط الأعلى للبنصر فهو يشير إلى أنّك حساسة وانفعالية، خصوصاً انك غالباً ما تتصرفين وفقاً لما يمليه عليك قلبك ومشاعرك من دون الاحتكام الى العقل والمنطق.

كما أنك امرأة طيبة القلب للغاية وتثقين بالأشخاص بسرعة ما يسبب لك الكثير من المشاكل ويوقعك في العديد من المتاعب لأنك معرضة دائمة للخيانة والغدر والأذى.

من جهة ثانية، أشار العلماء إلى أنه إذا كان الخنصر لديك أطول من خط البنصر الأعلى، فأنت امرأة تتمتع بنخوة شديدة، وتهب الى مساعدة الاخرين حتى لو كان ذلك على حساب مصلحتها الشخصية وراحتها، بعيداً عن الأنانية والتكبر وحب الذات.