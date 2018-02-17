” البيئة ” تعلن 6 إصابات بإنفلونزا الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ,تسجل 6 إصابات في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الخرج 5 إصابات، واصابة واحدة في الزلفي.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 8012عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 136 حالة إيجابية، وتم التخلص من 756 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلاغين ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.