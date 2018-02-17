عمليات التجميل في دول الخليج تبلغ مليار دولار سنويا

دبي(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن تكلفة عمليات التجميل في دول الخليج تزيد عن مليار دولار ( أربعة مليارات درهم ) سنويًا، من بينها مليار درهم في الإمارات، لافتة إلى أن عمليات التجميل تشهد إقبالًا كبيرًا من الجنسين، خاصة من فئة الشباب.

وأشار قاسم أهلي، استشاري جراحة التجميل في هيئة الصحة في دبي، إن 60% من عمليات التجميل الجراحية تنحصر في شفط الدهون وشد البطن والذراع لإزالة الترهلات خاصة بعد إجراء عمليات قص وربط المعدة للتخلص من الوزن الزائد المنتشر بنسبة عالية في دول الخليج.

وأضاف ” أهلي ” أن البوتكس والفليرز والليزر تشكل 30% من إجمالي عمليات التجميل، 75 % منها للنساء والباقي للرجال، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاع التجميل في المنطقة العربية أصبح عامل جذب لأطباء التجميل من مختلف دول العالم، بسبب معرفتهم باهتمام المرأة الشرقية بجمالها، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية المتوافرة في دول المنطقة.

كما نصح الجمهور بعدم الانجرار خلف الإغراءات، التي تقدمها بعض المراكز والإعلانات التجارية والترويجية، لإجراء أنواع معينة من جراحات التجميل التكميلية، حيث يأتي ذلك ضمن المؤتمر الدولي لجراحة التجميل والترميم في دبي والذي سيتم مناقشة تلك الدراسة به نهاية الشهر الجاري.