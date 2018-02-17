سيدة تنتحل صفة رجل وتتزوج إمرأتين للحصول على المهر

نيودلهي(صدى):

أقدمت امرأة هندية تُدعى ” سويتي سين، 25 عاماً ” على انتحال صفة رجل، والزواج بسيدتين، بغرض الحصول على أموال المهور، كما تقضي عادات محلية.

حيث اتخذت سويتي ، هيئة رجل، بعدما قصت شعرها وباتت ترتدي ملابس الذكور، وأنشأت صفحة على ” فيسبوك ” باسم شاب يدعى ” كريشنا ” من أجل تنفيذ خطتها.

فبحسب تقاليد هندية، يدفع الزوجة وأهلها أموال المهر أو يقدمون كمية من الذهب للزوج بعد إتمام مراسم الزواج، ورغم أن السلطات منعت هذا الأمر قبل عقود، إلا أنه مازال يحدث في أماكن بالهند.

وأكدت وسائل إعلام هندية ، أن سويتي استطاعت بالفعل العثور على سيدة وافقت على الزواج، وقالت لاحقا: ” تزوجنا في 2014، بعدما كانت تتصرف مثل الرجال، فقد كانت تشرب الكحول وتدخن وتضربني ” .

لكن الزوجة ما لبثت أن اكتشفت ” الخدعة ” فتقدمت بشكوى إلى الشرطة، قائلة إن “الزوج المزيف” طلب مهرا بقيمة 16 ألف دولار.

وفي 2016 ” تزوجت ” سويتي سين بسيدة ثانية، وضعتها مع الزوجة الأولى في غرفة واحدة، قبل أن تكتشف الزوجة الثانية سريعا أن زوجها امرأة وليس رجلا، وتُجبر لفترة على إبقاء الأمر طي الكتمان.