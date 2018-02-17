ميليسي: لا ننظر للأهلي وسنحافظ على اللقب

ماجد محمد(صدى):

أشار نيكولاس ميليسي لاعب الهلال، إلى أن الفريق يسعى للحفاظ على الصدارة بعد التراخي والحفاظ على تركيزه.

وقال ميليسي: ” نحن سعداء جداً بالفوز ، استطعنا الفوز واستغلينا الفرص ونريد الاستمرار بهذه الطريقة “.

وتابع: ” أي فريق أمام الهلال يغلق المناطق الخلفية بشكل جيد ويجب التنويع في الهجمات والاعتماد على التسديدات.. نحن ننظر إلى أنفسنا وليس الأهلي أو أي فريق آخر، نحن متصدرون ويجب أن ينصب تركيزنا على مبارياتنا ولا نشعر بالتراخي “.

واستطاع الهلال بالفوز أمس على الشباب في زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الوصيف ليصل إلى 4 نقاط، بعد تعثر الراقي أمام الفيحاء.