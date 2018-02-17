بالفيديو.. سقوط سن مذيعة على الهواء وهي تبتسم

متابعات(صدى):

تعرّضت المذيعة ​سونيا كورتيس​ (56 عاماً) لموقف محرج على الهواء ، حيث سقط سنها أثناء تقديمها أحد البرامج .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، المذيعة وهي إلى جانب زميلَين لها وهم يقدمون حلقة مباشرة من برنامج” لو سي تودو ” أي (أعرف كلّ شيء)، وبينما كانت تبتسم سقط أحد أسنانها فجأة ما تسبّب بإرباكها.

وحاولت كورتيس استدراك ما حدث حيث أشارت إلى أنَّها لم تفقد أحد أسنانها وما سقط كان قطعة حلوى، إلا أنّ الفجوة التي ظهرت بين أسنانها تظهر عكس ذلك.