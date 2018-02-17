الريال يستعد لـ ” بيتيس ” بدون كروس وخيسوس

ماجد محمد(صدى):

شهد مران ريال مدريد، اليوم السبت؛ استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس في إطار الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، غدًا، غياب الألماني توني كروس، وخيسوس باييخو.

وكان كروس تعرض للإصابة خلال مباراة سان جيرمان، حيث أصيب بـ التواء في الرباط الجانبي الخارجي في الركبة اليسرى.

وأجرى كروس تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية، بينما لا يزال خيسوس يتعافى من إصابة عضلية عبر الجمع بين التدريب بالكرة وداخل صالة الألعاب.

وباستثناء كروس وباييخو، شارك جميع لاعبي الريال في التدريبات تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.