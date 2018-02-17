رئيسة وزراء بريطانيا تدعو لمعاهدة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

لندن(صدى):

قامت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بالدعوة إلى معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ليتم تطبيقها عام 2019م، بهدف ضمان استمرار التعاون في المجال الأمني والعسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، حيث قالت ” ماي ” لمسؤولين أوروبيين وأمريكيين كبار: ” ستصبح النواحي الأساسية لشراكتنا المستقبلية في هذا المضمار سارية المفعول اعتبارًا من عام 2019م ” .

فيما أكدت ” ماي ” : ” الشراكة التي نحتاج إلى التوصل إليها، هي تلك التي توفر لبريطانيا والاتحاد الأوروبي سبيلًا لتوحيد جهودنا، حتى نحقق أفضل تأثير عندما يصب هذا في مصلحتنا المشتركة ” .