شركة ” روابي ” تعلن عن توفر وظائف عديدة بـ ” الخبر “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” روابي ” القابضة للمقاولات المتخصصة، المتواجدة في ” الخبر ” ، عن توفر العديد من الوظائف الخالية، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– Fleet & Technical Superintendent (Marine Industry)

– PWHT Technciian

– HVAC Technician ( Saudi Nationality)

– Labour- RSOS

– Industrial Customer Relationship Manager

– Well Testing Supervisor

– Janitor cum Glass Cleaner

– Instrumentation Engineer

– Well Test Operator

– AutoCad Operator

– Chief Accountant

وناشدت الشركة، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، زيارة موقع الشركة عبر الرابط التالي:هنا