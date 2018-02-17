شركة ” روابي ” تعلن عن توفر وظائف عديدة بـ ” الخبر “
أعلنت شركة ” روابي ” القابضة للمقاولات المتخصصة، المتواجدة في ” الخبر ” ، عن توفر العديد من الوظائف الخالية، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– Fleet & Technical Superintendent (Marine Industry)
– PWHT Technciian
– HVAC Technician ( Saudi Nationality)
– Labour- RSOS
– Industrial Customer Relationship Manager
– Well Testing Supervisor
– Janitor cum Glass Cleaner
– Instrumentation Engineer
– Well Test Operator
– AutoCad Operator
– Chief Accountant
وناشدت الشركة، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، زيارة موقع الشركة عبر الرابط التالي:هنا
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