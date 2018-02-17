بعد إقالته رسميا.. ريبيروف يغادر إلى أوكرانيا
غادر صباح اليوم السبت، مدرب النادي الاهلي الأوكراني سيرجي ريبيروف إلى بلاده برفقة ابنه وزوجته، وذلك بعد أن أقالته إدارة النادي.
وجديربالذكر، إنه أوضحت مصادر أن إدارة الأهلي تفاوض المدرب الروماني، كوزمين أولاريو، مدرب نادي الهلال السابق؛ لقيادة الفريق خلفًا لريبروف.
كما انتقدت جماهير الأهلي ريبروف، عقب التعادل مع الفيحاء، مساء أمس الجمعة، وحمّلته مسؤولية التعادل وتأخر الأهلي عن الهلال، وتقلص حظوظ الفريق في استعادة لقب الدوري الذي أحرزه موسم 2015/2016.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعيدا عن احقية الهلال للفوز بلقب الدوري عطفا على النقص الذي يشهده . الا ان الاهلي مان ممكن ان يستفيد من كم الفرص التي اتيحت له لتجاوز الهلال وتصدر الدوري عطفا على النجوم التي يمتلكها الا ان ريبروف الاوكراني الذي استغربت تعاقد الاهلي معاه خصوصا وانه اا يملك تاريخ تدريبي واصر على معاندة الفريق الاداري الذي ناقشه عديد المرات بالاستفادة من النجوم والبدء بهم وهو يرفض ويصر على قناعاته بالبدء بمن يراه هو . ومع هذه الاقالة التي جاءت متأخرة وحتى حضور اي مدرب ان يفيد الاهلي في شيء على كل اهلاوي نسيان هذا الموسم بخيره وشره لان اي مدرب سيأتي يحتاج الى وقت ليفهم تركيبة الفريق وامكانيات عناصره كذلك احتياج اللاعبين لمعرفة المدرب وطريقة لعبه والتكتيك الذي يعتمد عليه .
اتوقع ان يكون الهلال بطل الدوري الكأس للشباب او النصر.
ابونايف[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض من اول الدوري ولا الزين وعبدالفتاح في الاحتياط مع انهم لاعبين من الطراز الاول ويرجحوا كفة اي فريق ولكن اتمني من الانديه السعوديه عدم التسرع في العقود والشرط الجزائي لفسخ العقد يجب ان لا يكون مبالغ فيه .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24993 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ابونايف[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
زيدان كان لاعب ثم درب فريقه وحقق بطولات ولماذا لا يعطي اللاعبين النجوم فرصه لتغيير معادلة المدرب الاجنبي = المال في الدرجه الاولي للغالبيه العظمي منهم وضياع اموال الانديه دون تحقيق اي تقدم يذكر سوي خسارة اموال كان بالامكان استثمارها في صناعة فرق جديده صغيره تنتمي للفريق ليتكمن من اداء التمارين مع تلك الفرق ليصبح اللاعب والمدرب يعيشون اجواء المباريات في كل تمرين .