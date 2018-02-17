بعد إقالته رسميا.. ريبيروف يغادر إلى أوكرانيا

طلال الغامدي(صدى):

غادر صباح اليوم السبت، مدرب النادي الاهلي الأوكراني سيرجي ريبيروف إلى بلاده برفقة ابنه وزوجته، وذلك بعد أن أقالته إدارة النادي.

وجديربالذكر، إنه أوضحت مصادر أن إدارة الأهلي تفاوض المدرب الروماني، كوزمين أولاريو، مدرب نادي الهلال السابق؛ لقيادة الفريق خلفًا لريبروف.

كما انتقدت جماهير الأهلي ريبروف، عقب التعادل مع الفيحاء، مساء أمس الجمعة، وحمّلته مسؤولية التعادل وتأخر الأهلي عن الهلال، وتقلص حظوظ الفريق في استعادة لقب الدوري الذي أحرزه موسم 2015/2016.