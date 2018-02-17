جائزة قدرها مليون ريال للفائز الأول بـ ” ماراثون الرياض “

نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، عن تفاصيل سباق ماراثون الرياض الدولي، والمقرر إقامته يوم السبت القادم الموافق 24 فبراير الجاري، بالعاصمة الرياض، والذي يتضمن تقديم جوائز مالية ضخمة للفائزين، قدرها مليونا ريال، بواقع مليون ريال للفائز بالمركز الأول، ومليون ريال آخرى لبقية المراكز.

جاء ذلك تحت رعاية ودعم وتوجيه ” تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ” ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية، والذي كان قد وجه بتقديم تلك الجوائز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ظهر اليوم، بقاعة المؤتمرات الصحفية بالهيئة العامة للرياضة، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، في العاصمة الرياض.

أتى ذلك بحضور عبدالله باخشب، رئيس اللجنة المنظمة للسباق، والعميد هادي بكر، رئيس إتحاد ألعاب القوى.

يشار إلى مشاركة 11 ألف شخص من 3 فئات في سباق الـ 21 ألف كم، والذى أعلن الأمير ” عبد العزيز بن تركي الفيصل ” ، انه سيكون أول المشاركين فيه، وذلك في إطار تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة بالمملكة.